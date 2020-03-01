أفغانستان: لم نتعهد بالإفراج عن 5000 من سجناء طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة الجزئية لمدة أسبوع التي سبقت توقيع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار "كامل". وقال غني خلال مؤتمر صحافي في كابول الأحد: "خفض العنف سيستمر مع هدف التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل"، موضحاً أن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر أبلغ طالبان بهذا القرار.

إلى ذلك، أكد أن الحكومة لم تقطع تعهداً بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان. وشدد على أن مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة.

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إفراج عن سجناء

ونص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان أمس السبت على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

كما تضمن إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء طالبان مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.

يأتي هذا بعد أن ثمن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، توقيع اتفاق تاريخي مع حركة طالبان، تأمل واشنطن أن يمهّد لانتهاء أطول حروبها، مشيراً إلى أنه سيلتقي قادة طالبان، شخصياً، في المستقبل غير البعيد، لكنه حذّر من أنه في حال لم تلتزم الحركة بالاتفاق، "فسيتراجع عنه". وأضاف أن على دول الجوار لأفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك.

ووقّعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان السبت، يمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان ضمن فترة زمنية من 14 شهراً، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع الحرب هناك.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق لإنهاء أربعة عقود من النزاعات، وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.