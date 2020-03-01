تعرف إلى المنضمين حديثاً لنادي كورونا!

انضمت أسماء جديدة إلى لائحة الدول التي انتقل إليها فيروس كورونا، الاحد، منها أيرلندا واللوكسمبورغ، فضلاً عن أول وفاة في أستراليا وتايلند.

ففي أرمينيا، قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان على "فيسبوك" إن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران المجاورة. وأضاف أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما والذى وصل أرمينيا يوم الجمعة ذهب إلى طبيب بعد شعوره بأنه لم يكن على ما يرام. وقال باشينيان "إنه الآن في حالة جيدة" مضيفا أن السلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال به. وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.

وفي أيرلندا، أعلنت الحكومة عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى أيرلندي عائد من شمال إيطاليا. وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق أيرلندا "تلقى متابعة طبية" في إطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس. وأشارت إلى أن هذه الإصابة "مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) هي شمال إيطاليا".

إلى ذلك، تمكنت السلطات سريعا من تحديد الأشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من أجل "إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار" الفيروس. وقال وزير الصحة سايمون هاريس "نحن نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني/يناير".

موضوع يهمك مازالت حملات الخطف والتصفيات الممنهجة لناشطين في التظاهرات بالعراق مستمرة منذ الرابع من نوفمبر الماضي، ولعل آخرها قبل... تعذيب وفيديوهات مهينة في العراق.. ناشطون يروون العراق

وفي أستراليا، أعلن مسؤول بقطاع الصحة أن رجلا مصابا بالفيروس توفي صباح اليوم الأحد بمستشفى في مدينة بيرث، وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.

وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان، ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا. وقال أندرو روبرتسون مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا".

كما ذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس، لكنها في حالة مستقرة. وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أستراليا 25 شخصا وفقا لأحدث

بيان حكومي.

وفي لوكسمبورغ، تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وأعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت خلال مؤتمر صحافي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا (بلجيكا). وأضافت أن المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع". وأشارت الوزيرة إلى أنّ هناك أبحاثًا جارية "لتحديد الأشخاص" الذين كان المريض على اتّصال معهم. وتمّ عزله مع أسرته في مركز لوكسمبورغ الاستشفائي، لكنّ عائلته لم تظهر عليها أيّ أعراض.

ثاني حالة في البرازيل

أما في البرازيل، فأكدت وزارة الصحة السبت ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار، وأن الحالة جرى تشخيصها لمريض في ساو باولو كان قد زار إيطاليا في الآونة الأخيرة. وقالت السلطات إنها تعكف على جمع المعلومات وإنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

يذكر أن أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل تأكد ظهرها يوم 26 فبراير /شباط أثناء عطلة عامة تتخللها احتفالات كرنفالية ويصل فيها معدل السياحة الداخلية إلى ذروته.

83 ألف مصاب حول العالم

وفي تايلند، قال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض اليوم الأحد إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما كان يعاني من حمى الضنك. وأوضحت الإدارة أن تايلاند رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير/ كانون الثاني تعافت 30 منها بينما لا يزال 11 مصابا في المستشفيات.

وفي آخر إحصاء لها، أعلنت هيئة الصحة العالمية قبل يومين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858. وأضافت أن حوالي 80000 مصاب في الصين 10% منهم في حالة خطرة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة بلغت 4351 مصابا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدا خارج الصين.

وكانت، أوضحت في وقت سابق أن انتشار فيروس كورونا في العالم مقلق للغاية، إلا أنه ليس وباء. وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أنه يمكن احتواء الفيروس، مضيفاً أنه "لا يجب التسرع والقول إن الفيروس أصبح وباء".

كما نبه إلى ضرورة استعمال كلمة وباء بكثير من الحذر لما يمكن أن تسببه من هلع، وحالة خوف غير مبرر. وأكد أن كل السيناريوهات مطروحة على طاولة البحث، موضحاً أنه لن يتردد في استعمال عبارة وباء حين تدعو الحاجة والوقائع.