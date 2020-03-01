الوكالة الأوروبية للحدود تتأهب في مواجهة أزمة المهاجرين

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس"، الأحد، رفع مستوى التأهب إلى "الأقصى" عند الحدود اليونانية التركية التي يسعى آلاف المهاجرين لعبورها باتجاه أوروبا.

وقالت متحدثة باسم الوكالة في بيان صدر في بروكسل: "رفعنا مستوى التأهب إلى الحد الأقصى عند كل الحدود المشتركة مع تركيا".

وأضافت: "تلقينا طلب دعم إضافي من جانب اليونان. واتخذنا إجراءات لإعادة نشر معدات تقنية والمزيد من عناصرنا في اليونان".

وأوضحت الوكالة أنّها تتابع من كثب الوضع على الحدود بين تركيا وكل من اليونان وبلغاريا، كما تراجع "سبلا أخرى لدعم الدول الأوروبية ذات الحدود مع تركيا".

وأشارت الوكالة إلى "اتصال وثيق بالسلطات اليونانية بشأن الدعم الإضافي الذي يمكننا تأمينه في هذا الظرف الذي يتطور سريعاً".

موجات من المهاجرين

هذا ووصل آلاف المهاجرين الإضافيين، الأحد، إلى الحدود اليونانية التركية بهدف محاولة العبور إلى أوروبا في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمامهم.

وكان المهاجرون القادمون من إسطنبول، وبينهم سوريون وعراقيون وأفغان، يعبرون حقولا سيرا على الأقدام خلف بعضهم البعض باتجاه معبر بازاركولي الحدودي (أو معبر كاستانييس من الجانب اليوناني)، وبينهم ونساء وأطفال.

وتواصل مجموعات صغيرة من المهاجرين التدفق نحو الحدود، صباح الأحد، حاملين حقائبهم على ظهورهم أو على رؤوسهم.

وأعلنت تركيا، الجمعة، أنها فتحت حدودها مع أوروبا للسماح بعبور المهاجرين الراغبين في الوصول إليها، رغم اتفاق عام 2016 بين أنقرة وبروكسل الذي تعهدت الحكومة التركية بموجبه بمكافحة الهجرة غير الشرعية.