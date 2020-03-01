وسط تصاعد التوتر.. تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة روسية

وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وموسكو على خلفية التصعيد العسكري الحاصل في إدلب شمال غرب سوريا، اعتقلت تركيا رئيس تحرير وكالة سبوتنيك الروسية، ماهر بوزتيبي.

وأوضحت الوكالة الروسية في بيان الأحد أن الشرطة التركية اعتقلت بوزتيبي، وتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول.

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وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي الوكالة في تركيا محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم السبت.

إلى ذلك، دعت الخارجية الروسية في بيان "السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

وذكرت الوكالة أن مجموعة أشخاص، هاجموا أمس منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.

يذكر أن التصعيد العسكري في إدلب أدى إلى توتر العلاقات الروسية التركية. وعلى الرغم من اتهامات متبادلة بين الطرفين، إلا أن كل من موسكو وأنقرة حرصتا عبر تصريحات متفرقة لمسؤولي البلدين على التأكيد أنهما لا تسعيان إلى الاشتباك المباشر.