وسط تصاعد التوتر.. تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة روسية

أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن الشرطة التركية اعتقلت بوزتيبي، وتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية، أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا"، بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

ودعت الخارجية الروسية في بيان لها "السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

وذكرت الوكالة أن مجموعة أشخاص، هاجموا أمس السبت، منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.