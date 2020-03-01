كورونا.. بريطانيا تسحب موظفيها غير الأساسيين من سفارة طهران

قررت الحكومة البريطانية، الأحد، سحب موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في طهران بسبب فيروس كورونا.

وإلى ذلك، أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون قدرة بريطانيا على التعامل مع كورونا رغم التوقعات بانتشاره بشكل أكبر.

وأعلنت بريطانيا، الأحد، عن 12 إصابة جديدة بالفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أكدت، الأحد، تسجيل 11 وفاة و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 54 وفاة و978 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في مؤتمر صحافي إن "11 شخصا توفوا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أضاف أن الفحوصات التي أجريت في أنحاء البلاد كشفت عن 385 إصابة جديدة.

إلى ذلك، دعا المتحدث، الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.