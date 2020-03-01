لبنان يعلن 3 حالات كورونا جديدة.. الإجمالي 10

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن 3 أشخاص آخرين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد وصولهم من إيران ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 10 حالات.

وقالت الوزارة في بيان إن المرضى الثلاثة الذين كانوا معزولين في منازلهم وضعوا قيد الحجر الصحي في مستشفى في بيروت بعد أن ظهرت عليهم أعراض المرض.

موضوع يهمك اقتحمت قوات النظام السوري، اليوم الأحد، مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، للمرة الأولى منذ اتفاق التسوية في درعا قبل نحو... بعد عامين.. قوات الأسد تدخل الصنمين بالآليات الثقيلة سوريا

وأغلق لبنان المدارس هذا الأسبوع وأوقف رحلات الطيران للقادمين، من غير اللبنانيين، من الدول التي انتشر فيها الفيروس خاصة الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

هذا وكشفت قطر، الأحد، عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 3.