شاهد الذعر بمحل تجاري في مانيلا.. واحتجاز رهائن

حاصرت الشرطة الفلبينية، الاثنين، مركز تسوق في منطقة راقية في العاصمة، مانيلا، بعد أن أطلقت عيارات نارية داخل المركز ليدب الذعر في أوساط المتسوقين.

ولم يقدم مسؤولو الشرطة أي تفاصيل عن العملية، لكن تقارير إخبارية محلية أفادت بأن حارس أمن سابقاً احتجز عدة موظفين كرهائن في مركز التسوق "في- مول" الواقع في مدينة سان خوان.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 2, 2020

وشوهد أكثر من عشرة رجال من الكوماندوز يدخلون المركز التجاري مع بنادقهم، فيما وقف رجال الشرطة في الخارج مع سيارة إسعاف.

حارس ساخط فصل من عمله

إلى ذلك، أفاد رئيس بلدية تلك المنطقة من مانيلا للصحافيين، بأن أحد الحراس يحتجز عدداً من الأشخاص في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

كما أضاف عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا أن المسلح يحتجز حوالي 30 شخصا، لكنه استدرك قائلاً إن "عدد الرهائن غير مؤكد بعد".وقال إن المسلح أطلق النار على شخص وأصابه بجراح لكن حالته مستقرة في مستشفى قريب.

إلى ذلك، أوضح أن المسلح حارس أمن سابق ساخط، بعد أن تم عزله من وظيفته في المركز التجاري.