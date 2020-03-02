كورونا يتمدد إلى دول جديدة.. والصين بأدنى حصيلة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد الأحد في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين في جنيف "في الساعات الـ24 الماضية سُجلت إصابات بكوفيد19 خارج الصين أكثر بتسع مرات تقريبا عنها داخل الصين".

وتشير آخر حصيلة إلى أن أكثر من 3000 شخص توفوا بالوباء فيما أصيب قرابة 90 ألفا في أنحاء العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس وفقا لمصادر رسمية.

موضوع يهمك أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا. وقال وزير الصحة سعد... كورونا يصل الأردن.. المصاب قادم من إيطاليا قبل أسبوعين العرب و العالم

في الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، يواصل عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميا في الانخفاض، مع 206 حالة جديدة فقط أُبلغت بها منظمة الصحة الأحد.

وهذه أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ 22 كانون الثاني/يناير، وفق تادروس الذي أضاف أن كل الحالات باستثناء ثمان منها رصدت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء.

لكن خارج الصين أفيد عن 8739 حالة في 61 دولة، بينها 127 وفاة، وفق أحدث أرقام منظمة الصحة.

وقال تادروس إنه لا تزال هناك "فرصة" لاحتواء الوباء مشيرا إلى أن "أكثر من 130 دولة لم تسجل أي إصابة بعد".

الوضع في إيران وإيطاليا واليابان مقلق

وفي دول يستمر فيها رصد حالات قال إن الوضع في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا واليابان هو حاليا "أكثر ما يقلقنا".

وأفادت إيران عن 12 وفاة جديدة الاثنين، ما يرفع عدد الوفيات إلى 66، في ثاني أكبر عدد بعد الصين.

ووصل فريق من منظمة الصحة العالمية إلى إيران الاثنين لدعم العاملين في قطاع الصحة في احتواء الوباء. وحمل الفريق معه "مستلزمات حماية لدعم أكثر من 15 ألفا من العاملين في قطاع الصحة".

وحمل الفريق معه "معدات اختبار تكفي لفحص وتشخيص قرابة 100 ألف شخص".

وفي كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء خارج الصين، تم تسجيل نحو 500 حالة إصابة جديدة الاثنين ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 4000.

ونصف الحالات في كوريا الجنوبية مرتبطة بطائفة اعتذر زعيمها الاثنين عن انتشار المرض.

ارتفاع الوفيات في إيطاليا لـ52

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد 52 حالة، أي بزيادة 18 وفاة عن الأحد، وفق ما أعلن مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي.

وقال بوريلي إن المتوفين أشخاص مسنون أو يعانون من أمراض خطيرة أخرى. كما أعلن ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، اذ بلغت حصيلة المصابين 2036 مقابل 1694 مساء الأحد.

دول جديدة

وتمدد الفيروس إلى دول جديدة حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

فيما قالت لاتفيا اليوم الاثنين إنها تأكدت من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي القارة السمراء، أكدت وزارة الصحة في السنغال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع بغرب إفريقيا.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا.