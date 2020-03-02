كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي وباتجاه البحر اليوم الاثنين لتستأنف بذلك الاختبارات بعد فترة توقف استمرت ثلاثة أشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخين انطلقا من مدينة وونسان الساحلية الشرقية وقطعا مسافة 240 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 35 كيلومترا. وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة صواريخ من هذه المنطقة في الماضي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن الشمال يواصل على ما يبدو مناورة إطلاق نار أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يوم الجمعة.



وهذه أول تجربة صاروخية منذ تجربة ما أسمتها بيونغيانغ "قاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي تشونغ إيوي يونغ عقد مؤتمرا طارئا عبر الفيديو مع مسؤولي الوكالات المعنية لبحث إطلاق الصاروخين.

وأضاف في بيان أن المسؤولين عبروا عن قلق شديد إزاء استئناف كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ قصيرة المدى وتابع قائلا "مثل هذه الأفعال لا تفيد جهود خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية" وحث المسؤولون كوريا الشمالية على الكف عنها.