البرلمان العربي يطالب باستراتيجية موحدة لمواجهة إيران

طالب البرلمان العربي بالتكاتف العربي وبوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في كلمة له اليوم الثلاثاء بجامعة عين شمس المصرية، أن رؤية البرلمان العربي لمفهوم التضامن العربي هو توحيد مواقف الدول العربية تجاه التحديات والمخاطر التي تواجهها، بهدف تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية العربية ومواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف أمن وسلامة العالم العربي.

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وطالب السلمي بوضع "استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، ومواجهة التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية".

في سياق آخر، أكد السلمي أن البرلمان العربي "حريص على وضع خطط لحل الأزمات في بعض الدول العربية التي تعاني من الصراع وتحتاج إلى تحرك عربي عاجل، تنقلها من حالة الصراع إلى حالة الاستقرار، والتصدي لمحاولات إضعاف الدول العربية، ودعم المصالحات العربية العربية وتصفية الأجواء من الاحتقان، ودعم مبادرات الوساطة العربية لحل النزاعات القائمة في الدول العربية".

واعتبر أن "التضامن العربي هو حجر الزاوية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتلبية متطلبات المرحلة الحالية لكافة الدول العربية، بما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها ويُحقق نهضتها وتقدمها، في ظل التحديات الجسيمة التي تعيشها وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الاقتصادية الطاحنة، وتوظيف الطائفية وتكوين ورعاية الميليشيات داخل الدول العربية بغرض إضعافها وتفتيت وحدة مجتمعاتها".

وجدد رئيس البرلمان العربي التعبير عن تضامنه مع البحرين ضد التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية. كما أدان "الزيارة العدوانية" لقائد الحرس الثوري الإيراني لجزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، واستنكر "تصريحاته الاستفزازية واللا مسؤولة بشأن الجزر الإماراتية".