نتنياهو يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه فاز في الانتخابات التشريعية بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية للانتخابات تقدمه على خصمه زعيم حزب أزرق أبيض، الجنرال السابق بيني غانتس.

موضوع يهمك فتحت مراكز الاقتراع، صباح الاثنين، في إسرائيل في ثالث انتخابات تشريعية تجري في أقل من عام، وستكون حاسمة لرئيس الوزراء... ثالث انتخابات بإسرائيل في عام.. وعين نتنياهو على رابعة العرب و العالم

في التفاصيل، تحصلت الكتلة اليمينية وفق الاستطلاعات على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

بالمقابل، قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الاستيطان هو من فاز ردا منه على هذه النتائج، مضيفا أن نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار.

وكانت مفوضية الانتخابات في إسرائيل قد أعلنت إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات، وأظهرت حينها النتائج الأولية حسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقدم بنيامين نتنياهو، إلى أن أعلن فوزه بنفسه.

عين نتنياهو على ولاية رابعة

كما فتحت مراكز الاقتراع صباح الاثنين، في إسرائيل في ثالث انتخابات تشريعية تجري في أقل من عام، كانت حاسمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي كافح من أجل البقاء في السلطة في ظل اتهامات له بالفساد.

وتوجه 6,4 مليون إسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة قبل أن تغلق المراكز أبوابها الساعة 22,00 (20,00 ت غ).

يشار إلى أن نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء في المنصب في إسرائيل، كان قائماً بالأعمال لأكثر من عام حيث تمكنت إسرائيل المنقسمة من تجاوز انتخابين غير حاسمين وشلل سياسي طال أمده.