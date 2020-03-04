البرلمان العربي يدعم خطة "الرباعية" في التصدي لإيران

أعلن البرلمان العربي دعمه عمل اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي لعمل اللجنة الوزارية العربية الرباعية على مستوى وزراء الخارجية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخطة العمل التي وضعتها للتصدي لهذه التدخلات سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وأمنياً.

دور تخريبي

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانته لما يقوم به النظام الإيراني من دورٍ تخريبي وتجاوزات مستمرة لتقويض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، واحتلاله للجزر الإمارتية الثلاث، وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكوينه للميليشيات داخل الدول العربية ودعمها بالمال والسلاح.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن تجاوزات وتهديدات النظام الإيراني تستوجب موقفاً عربياً موحداً لإيقافها، مؤكداً أن البرلمان يعمل حالياً على إعداد "استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، والتي تتضمن في أحد محاورها التصدي للتدخلات السلبية للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف أعماله العدائية التي تستهدف أمن المنطقة والعالم.

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران قد عقدت اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، ومشاركة وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والبحرين إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة في ضوء مشاوراتها مع رئاسة اللجنة حول تطورات الأزمة مع إيران، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وأمنيا.