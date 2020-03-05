كورونا.. أول وفاة بسويسرا وارتفاع وفيات فرنسا لـ6

يواصل فيروس كورونا انتشاره وحصد المزيد من الضحايا. وأعلنت سويسرا أول وفاة نتيجة للفيروس، فيما أعلنت فرنسا عن وفاتين بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة إلى 6 وفيات.

كما ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 162وتسجيل 11 حالة وفاة، 10 منها في ولاية واشنطن فيما ارتفع أيضا عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 109 حالات جديدة، فيما سجلت اليونان 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مجموعة أشخاص قدمت من إسرائيل يأتي ذلك فيما أفاد مراسل العربية في بروكسل بتسجيل بلجيكا 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بها إلى 50 حالة.

وفي سويسرا، توفيت امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها تعاني من فيروس كورونا المستجد، ما يعد أول حالة وفاة في البلاد جراء الوباء، حسبما ذكرت الشرطة الخميس. وقالت شرطة كانتون فود في بيان إن المرأة التي نقلت إلى المستشفى في مدينة لوزان غرب البلاد الثلاثاء توفيت ليلة الأربعاء الخميس.

وحتى الآن، سجلت سويسرا 58 حالة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 شباط/فبراير.

وفي ألمانيا، قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة اليوم الخميس إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد قفز 109 حالات في غضون يوم.

وأضاف المعهد أنه اعتباراً من صباح اليوم كانت هناك 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد، ارتفاعا من 240 في صباح أمس الأربعاء. وتتركز معظم الإصابات في منطقة نورد راين فستفاليا الغربية وهي أكثر مناطق ألمانيا سكانا ووصل عدد الإصابات بها 175 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في اليونان اليوم الخميس عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، قدموا من إسرائيل. وأمرت اليونان أمس الأربعاء بإغلاق المدارس وحظرت التجمعات العامة في ثلاثة أحياء بغرب البلاد اعتبارا من الخميس كإجراء احترازي.

وقالت السلطات إن الحظر سار لمدة 48 ساعة وخاضع للمراجعة.

وفي البوسنة، أكد ألين سيرانيتش وزير الصحة في جمهورية صرب البوسنة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع اليوم الخميس ظهور أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد وهما لرجل في منتصف العمر زار إيطاليا مؤخرا وطفله.

وقال سيرانيتش "هذه أول حالة إصابة بالعدوى لكن ذلك لم يكن غير متوقع، بل كان متوقعا بعد التفشي في إيطاليا وهي من أكبر شركائنا في التجارة".

وفي إندونيسيا، قالت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي اليوم الخميس إن بلادها ستمنع دخول أو عبور الزوار الأجانب الذين زاروا المدن التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية خلال 14 يوما الماضية، وذلك بدءا من الثامن من مارس/آذار.



وأضافت مارسودي أن الوافدين من مناطق أخرى في الدول الثلاث سيحتاجون لتقديم شهادة صادرة من السلطات الصحية تثبت عدم إصابتهم بالمرض.





تأتي هذه الإجراءات بعد حظر مماثل على دخول وعبور الزوار القادمين من البر الرئيسي الصيني للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت إندونيسيا، وهي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يبلغ 260 مليون نسمة، رصد حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس.