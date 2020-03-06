البحرين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ56

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، في البحرين إلى 56 بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وكانت البحرين أعلنت عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، ما رفع العدد إلى 52. وأعلنت البحرين في المقابل عن تعافي 4 حالات أخرى.

وقررت البحرين تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال لمدة أسبوعين في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخصين قدما من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة. وأشارت إلى أنه جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة وأنها آتية من الخارج.

وطمأنت الصحة الكويتية أن جميع المصابين يتلقون الرعاية في مستشفى تابع للوزارة، مشيرة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة وهو في العناية المركزة. وأوضحت أن فترة الحجر الصحي 14 يوما، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مصاب. كما تحدثت عن خروج ثاني حالة من الحجر الصحي.

وفي سلطنة عمان، أعلنت كلية الدراسات المصرفية والمالية التابعة للبنك المركزي على تويتر تعليق الدراسة لأسبوعين كإجراء احترازي بعد اكتشاف حالة إصابة لطالب بفيروس كورونا بالكلية الأربعاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص كان قد سافر إلى ميلانو بإيطاليا، ليصل إجمالي المصابين في السلطنة إلى 16 حالة.