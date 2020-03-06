الصين تسجل 30 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

سجلت الصين 30 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3042.

موضوع يهمك سُجّلت إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في الضفّة الغربيّة بحسب السلطات الفلسطينيّة التي أعلنت الخميس حال الطوارئ... 7 إصابات بكورونا بالضفة الغربية وإعلان الطوارئ 30 يوما العرب و العالم

كما أحصت الصين 143 إصابة جديدة بالفيروس .

أظهرت الأرقام تراجعاً في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

ولكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم، إذ تم تأكيد 13 إصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون إلى بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية من بلدان ينتشر فيها الفيروس.

وهناك 5 إصابات فقط من الإصابات الجديدة خارج هوبي.

لكن الصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد أن انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.