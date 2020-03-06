الفاتيكان يسجل أول إصابة بكورونا.. وصربيا تلتحق بالنادي

مع انتشار فيروس كورونا وتمدده نحو بلدان جديدة، سجل الفاتيكان الجمعة أول إصابة، ملتحقاً بنادي المصابين بهذا الفيروس المستجد.

وقال الفاتيكان إنه تأكدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا. وأوضح المتحدث ماتيو بروني أن الحالة اكتشفت أمس الخميس وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.

كما أضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.

إلى ذلك، سجلت صربيا اليوم أيضاً أول إصابة أيضاً. في حين أعلنت هولندا عن أول حالة وفاة بالفيروس.

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148 وفاة في إيطاليا

يذكر أن إيطاليا سجلت 41 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع الحصيلة الإجمالية الخميس إلى 148 وفاة، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3858 مقابل 3089 الخميس.

وإيطاليا هي البلد الثالث الأكثر تضررا بالفيروس بعد الصين وكوريا الجنوبية، وسجلت في المقابل شفاء 414 شخصا الخميس.

في حين أوضح مدير الدفاع المدني إنجيلو بوريلي في مؤتمر صحافي يومي أن "الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن يشكلون 10,7 في المئة من مجموع من أصيبوا ومن قضوا يمثلون 3,8 في المئة".

ويرقد 1790 مصاباً في المستشفيات من أصل 3858، و351 في أقسام العناية المركزة في حين أن الباقين هم قيد الحجر الصحي في منازلهم.

ولا يزال الشمال الإيطالي يشكل المنطقة التي شهدت أوسع انتشار للفيروس، علما أن هذا الانتشار لم يستثن أيا من المناطق الإيطالية الحادية والعشرين.

والخميس قررت الحكومة الإيطالية إغلاق كافة المدارس والجامعات من أجل محاولة احتواء انتشار الفيروس.