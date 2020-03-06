تصدير عكسي.. 11 مصاباً بكورونا على طائرة من إيران للصين

أعلن التلفزيون الصيني الجمعة تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا على متن طائرة آتية من إيران.

وقال مسؤول حكومي صيني، حددنا 11 حالة إصابة على متن طائرة تجارية هبطت في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين قادمة من إيران.

إلى ذلك، ذكر التلفزيون الحكومي الصيني (CCTV) الذي نقل الخبر، أن 311 راكبا قدموا من إيران، احتجزوا في مركز الحجر الصحي بمدينة لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو.

إلا أن التقرير لم يذكر فيما لو كان المصابون إيرانيين أم صينيين.

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يذكر أنه قبل تحديد الحالات الجديدة القادمة من إيران، سجلت مقاطعة قانسو إصابة 91 شخصًا بكورونا، ووفاة اثنين.

وكانت بكين أعلنت الثلاثاء الماضي أنها سترسل طائرة إلى طهران من أجل إجلاء مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل هناك، إثر تفشي كورونا فيها، في مفارقة تعكس تردي الأوضاع الصحية في إيران. وذكرت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، نقلا عن موظفي السفارة الصينية في طهران، أن الطائرة بسعة 200 مقعد ستصل في اليوم ذاته إلى العاصمة الإيرانية.

يأتي هذا في وقت تستمر أعداد الإصابات بالفيروس الذي لم يجد له العلماء علاجاً بعد، بالارتفاع. فقد أظهر إحصاء جديد استند إلى بيانات من وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوز 100 ألف حالة الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ومع اتساع رقعة الفيروس ليطال أكثر من 80 دولة في آخر الإحصاءات، نبهت الأمم المتحدة إلى ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في إجراءات العزل التي تطال مدنا أو مناطق موبوءة برمتها.

ماهان المتهمة بنقل كورونا

يشار إلى أن آخر بيانات الطيران أظهرت أمس الخميس، أن رحلات شركة ماهان المتهمة بنقل كورونا إلى إيران ومنها إلى الشرق الأوسط، مستمرة إلى الصين، رغم الإعلان عن وقف الرحلات بين البلدين بسبب انتشار العدوى في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين، كانت الحكومة الإيرانية منعت الرحلات من وإلى الصين في 31 يناير/كانون الثاني 2020، ومع ذلك واصلت شركة ماهان للطيران التابعة للحرس الثوري الرحلات إلى مدن صينية حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية.

وأعلنت إيران، الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة، جراء كورونا ما رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747".