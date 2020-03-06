مقتل 27 شخصاً بهجوم استهدف احتفالاً في كابول

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 27 شخصا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول، الجمعة، في أول هجوم كبير تشهده المدينة منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن بين القتلى نساء وأطفالاً.

ووقع إطلاق نار خلال تجمع سياسي في غرب العاصمة الأفغانية كابول، الجمعة، حسب ما ذكر مسؤول أمني أفغاني، في ما يبدو أنه أول هجوم في العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع حركة طالبان المتمردة يقضي بانسحاب قواتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "وصلت القوات الخاصة الأفغانية وقوات الشرطة إلى الموقع". ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الحادثة التي وقعت خلال مراسم في ذكرى عبد العلي مزاري، القيادي من إثنية الهزارة المكونة في غالبيتها من الشيعة.

كان متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، أعلن مقتل اثنين وإصابة 18 في الهجوم

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زعيم سياسي بارز حضر الاحتفال

في حين أوضح المتحدث باسم الزعيم السياسي الأفغاني البارز عبد الله عبد الله الذي حضر الاحتفال، أن الأخير ترك المكان دون أن يصاب بأذى.

وأضاف فريدون كوازون المتحدث باسم عبد الله، والذي كان موجودا أيضا وقت الهجوم، في تصريحات لرويترز عبر الهاتف "بدأ الهجوم بدوي، صاروخ سقط في المنطقة على ما يبدو، ونجا عبد الله وساسة آخرون".

وعرضت قناة طلوع الإخبارية بثا مباشرا يظهر أناسا يهرولون للاحتماء فيما تردد دوي إطلاق نار.

من جهته، أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم، واصفاً إياه بالـ "جريمة ضد الإنسانية".

يأتي هذا بعد أن وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقاً في الدوحة التي تربطها علاقة جيدة مع الحركة، السبت الماضي، ينص على التزام الجانبين بوقف لاطلاق النار، وبالسعي للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

إلا أن حركة طالبان تراجعت الاثنين وأعلنت أنها ستستأنف هجماتها ضد القوات الأفغانية، مؤذنة بانتهاء الهدنة الجزئية التي سبقت التوقيع على الاتفاق بين المتمردين وواشنطن. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "خفض العنف انتهى الآن وستتواصل عملياتنا كالمعتاد".

والأربعاء، قتل 20 جندياً وشرطيا أفغانيا على الأقل في سلسلة هجمات نفذتها طالبان ليلا، وفق ما أكد مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس.