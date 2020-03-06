7 إصابات بكورونا بالضفة الغربية وإعلان الطوارئ 30 يوما

سُجّلت إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في الضفّة الغربيّة بحسب السلطات الفلسطينيّة التي أعلنت الخميس حال الطوارئ لمدّة 30 يومًا، بعد فترة وجيزة من إعلان إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم ومنع دخول السيّاح لفترة أسبوعين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مساء الخميس حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينيّة لمدّة 30 يومًا في مواجهة الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينيّة "وفا".

، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه عبر التلفزيون إنّه سيتمّ إغلاق المدارس والمؤسّسات التعليميّة، مشيرًا الى أنّ الحركة بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.

وأعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة الخميس تسجيل سبع إصابات بكورونا في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وهي الإصابات الفلسطينية الأولى منذ بدء انتشار الفيروس.

وقالت وزيرة الصحّة مي كيلة في مؤتمر صحافي "تأكّدنا من إصابة 7 مواطنين فلسطينيّين بفيروس كورونا في بيت لحم". وأضافت "هم الآن قيد العلاج في الحجر الصحّي".

وتابعت "أرسلت عيّنات تعود لعشرين شخصًا إلى المختبرات الطبّية، تمّ الاشتباه بثماني حالات، وكانت نتائج سبع منها إيجابيّة".

وقالت كيلة أيضًا "يوجد مركز للعلاج والحجر في مدينة أريحا مجهّز بمختبر وأربع غرف عناية مكثفة (...) وتمّ وضع خطط لمواجهة الفيروس".

وسُجّلت جميع الإصابات في فندق في المدينة كان استقبل أواخر شباط/آذار سيّاحًا يونانيّين أعلن إصابة أحدهم بالفيروس بعد مغادرة المجموعة الأراضي الفلسطينية.

موضوع يهمك أوردت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، خبر وفاة الدبلوماسي الإيراني حسين شيخ الإسلام، الذي كان يرقد منذ أيام في مستشفى... مواقع إيرانية: وفاة مستشار وزير خارجية إيران بكورونا إيران

حظر دخول السيّاح

وكان الفلسطينيون أعلنوا سلسلة إجراءات وقائية بسبب المخاوف من الفيروس، بينها إغلاق عدد من المرافق الدينية والمؤسسات التعليمية لأوقات متفاوتة.

وأغلقت كنيسة المهد في المدينة وبوشر رشّها بمواد مطهّرة.

وقال الأب أسبيد باليان من الكنيسة الأرمنية لوكالة فرانس برس "سيتمّ رش الكنيسة بالمواد المطهرة وإغلاقها لمدّة 14 يومًا".

وأعلنت وزيرة السياحة رولا معايعة حظر دخول السيّاح إلى الضفة الغربيّة المحتلّة.

وقالت معايعة "قرّرنا منع دخول السيّاح لمدّة 14 يومًا ومنع كلّ الفنادق في جميع المدن من استقبال الأجانب".

وطلبت الوزارة من المشغّلين السياحيّين ووكالات السياحة ومديري الفنادق "عدم استقبال مجموعات سياحيّة في جميع الفنادق في فلسطين بدءا من السادس وحتّى العشرين من آذار/مارس".

وفي القدس، شرعت طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية في عملية تنظيف شاملة لباحات المسجد الأقصى والمصليات الداخلية.

وقال مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني إنّ خطبة الجمعة ستكون "مقتضبة (...) وسيكون الحرم مفتوحا بعدما اتخذت كل التدابير اللازمة وتم تعقيم المساجد المسقوفة".

كذلك، تم إلغاء سلسلة فعاليات ونشاطات في الأراضي الفلسطينية بينها ماراثون فلسطين الدولي الذي كان مقررا أواخر الشهر الجاري.