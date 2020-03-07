البرلمان العربي: سنكشف لبرلمانات العالم انتهاكات تركيا

أعلن البرلمان العربي، اليوم السبت، دعمه لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية.

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وقال رئيس البرلمان العربي إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية جاء مُلبياً لمطالب الشعب العربي، ومعبراً عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية.

وذكر أن التدخلات التركية تمثلت في إرسال قوات عسكرية تركية ومقاتلين إرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية، ودخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضي السورية والعراقية، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية موجهة هدفها لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مُؤكداً أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حُسن الجوار، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي.