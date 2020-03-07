بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام القادمين من إيران

أعلنت روسيا الجمعة، إغلاق حدودها أمام المسافرين الآتين من إيران، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في التفاصيل، ذكر مرسوم حكومي أنّ جهاز الأمن الفدرالي الروسي "سيغلق الحدود الروسية مؤقتا أمام الرعايا الأجانب الآتين من إيران" للعمل أو متابعة الدراسة أو السياحة.

وأوضح أنه سيبدأ الإغلاق منتصف ليل الجمعة (21,00 ت غ) بهدف "وقف انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية".

ويستثني هذا الإجراء الأشخاص المقيمين بشكل دائم في روسيا، رعايا دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان، فضلاً عن الوفود الرسمية وطواقم السفر.

كما أشار المرسوم إلى أنّ وزارة الخارجية لن تستقبل بعد الآن طلبات التأشيرات من إيران، موضحة أن الحكومة الروسية كلفت هيئة الطيران المدني إبلاغ هذه الإجراءات إلى شركات الخطوط الجوية الروسية.

وكشفت روسيا الجمعة عن 6 إصابات جديدة بالفيروس، بينها 5 في موسكو. وكلّهم كانوا زاروا إيطاليا في المدة الأخيرة.

17 وفاة جديدة في إيران

يشار إلى أن إيران كانت أعلنت، الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747". وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

كما أشار المسؤول إلى إجراء إيران أكثر من 15980 فحصا منذ ظهور الفيروس في البلاد. وشدد أن "عدد الذين تعافوا من الوباء يفوق 913 شخصا".

وكان فيروس كورونا قد توسع أخيرا في حصد أرواح المسؤولين السياسيين والدينيين في إيران إلى جانب المدنيين، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بوفاة مدير مركز التفسير في الحوزة العلمية أكبر دهقان، بمدينة قم، بسبب إصابته بكورونا إلى جانب مسؤولين آخرين.