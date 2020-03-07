حصيلة جديدة لكورونا.. عدد المصابين والوفيات في 94 دولة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 104184 بينهم 3526 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

في التفاصيل، سُجّلت 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 61. وأوضحت الوزارة في المؤتمر الصحافي اليومي... 61 إصابة بكورونا في الكويت.. قادمة من إيران الخليج العربي

فيما تعدّ الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر، 80651 إصابة بينها 3070 حالة وفاة. وأعلنت السلطات الصينية السبت عن 99 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17,00 ت غ والسبت عند الساعة 09,00 ت غ.

في سائر دول العالم، بلغت الحصيلة 21337 إصابة (1047 إصابة جديدة) السبت عند الساعة 09,00 ت غ، بينها 421 حالة وفاة (7 جديدة).

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة بينها 483 جديدة، 44 وفاة) وإيران (4747 إصابة، 124 وفاة) وإيطاليا (5883 إصابة، وأكثر من 200 حالة وفاة) وألمانيا (684 إصابة بينها 150 جديدة، من دون أي وفاة)، وفي فرنسا 716 إصابة و16 حالة وفاة، وبلجيكا 169 مصابا، وسجلت بريطانيا 42 حالة جديدة ليصل عدد المصابين إلى 206 أشخاص.

ومنذ الساعة 17,00 ت غ الجمعة، سجّلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا حالات وفاة جديدة. وأعلنت كولومبيا وكوستاريكا تشخيص أول إصابات على أراضيها.

وفي المجمل، كان هناك السبت حتى الساعة 09,00 ت غ في آسيا 89021 إصابة (3131 وفاة) وأوروبا 7503 إصابة (215 وفاة) والشرق الأوسط 5032 إصابة (127 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 265 حالة (16 وفاة)، حيث أعلن عن أول إصابةفي العاصمة واشنطن.

وفي أوقيانيا 76 إصابة (حالتا وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 50 إصابة وإفريقيا 42 إصابة.

وجُمعت هذه الحصيلة استناداً إلى معطيات نقلتها مكاتب وكالة فرانس برس عن السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية.

فيما أعلنت إيران، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 145 والإصابات بلغت 5823 شخصا.

كورونا في الدول العربية

عربيا، ارتفعت حالات الإصابة في الكويت إلى 61، وارتفع عدد المصابين في البحرين إلى 79، وفي الإمارات 45 حالة، وفي السعودية 7، وفي مصر 15، وارتفع العدد في الجزائر إلى 19، وفي لبنان 28 مصابا.

وفي تونس ظهرت حالة مؤكدة ووضع 1295 في الحجر، وفي عمان 12 مصابا، وفي العراق استقر عدد المصابين عند 47، بعدما أعلنت مصادر طبية عن إصابة ثانية في أربيل، و4 وفيات.

كما ارتفعت حالات الإصابة في قطر إلى 12 شخصا، بينما الأردن لم يعلن عن مصابين جدد سوى حالة واحدة، ويخضع أكثر من 70 شخصا في الحجر الصحي، وسجل المغرب حالتين حتى الآن.