لبنان يسجل إصابات جديدة بكورونا.. والعدد يرتفع إلى 28

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالعاصمة اللبنانية بيروت، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أنه استقبل "خلال الـ24 ساعة الماضية، 156 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 13 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية السبت تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال... 21 وفاة جديدة بينهم نائبة.. 5823 مصابا بكورونا في إيران إيران

وذكر المستشفى السبت: "أجريت فحوصات مخبرية لـ140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات إيجابية".

كما أضاف: "غادر اليوم 17 شخصاً كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي بالمستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية".

إلى ذلك، أعلن أنه "يوجد حتى اللحظة 15 حالة في منطقة الحجر الصحي. أما الحالات الإيجابية داخل المستشفى فقد بلغ عددها 22، ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل بقية الحالات إلى المستشفى"، إذ "يبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس كورونا داخل الأراضي اللبنانية 28 إصابة".

وختم مشيراً إلى أن "وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

يشار إلى أن عدد الإصابات بكورونا في العالم ارتفع إلى 104184 بينهم 3526 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة.