تركيا: حسابات وهمية نشرت بيانات كاذبة حول كورونا بالبلاد

قالت المديرية العامة للأمن التركي إن التسجيلات الصوتية والصور غير الحقيقية التي تتعلق بظهور فيروس كورونا في تركيا تم نشرها من قبل حسابات وهمية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن (EGM) أنها تحركت بخصوص الادعاءات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت في بيان لها:

"نتيجة للتحقيقات والمتابعات عُثر على العديد من المنشورات عبر التواصل الاجتماعي تثير الرعب والخوف في المجتمع عبر حسابات وهمية، من خلال نشر تسجيلات صوتية وصور غير حقيقية عن تسجيل حالات في بلادنا (تركيا) بالوباء الذي كان سببا لوفاة العديد حول العالم في الأيام الأخيرة بفيروس كورونا".

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وأضاف البيان أنه "تم البدء بعمل اللازم بخصوص الأشخاص الذين يقومون بهذا النشر الذي يهدف لإثارة الذعر بين الشعب وإرسالهم للسلطات القضائية في أقرب وقت ممكن".

وقال إنه "على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن ظهور فيروس كورونا في تركيا، إلا أن سنغافورة أعلنت عن ظهور الأعراض على مسافر قادم من إسطنبول عبر طائرة الخطوط التركية".