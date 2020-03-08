غداً الاثنين في أفغانستان.. رئيسان للبلاد وحفلا تنصيب

قال المتحدث باسم عبد الله عبد الله، الخصم اللدود للرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، أمس السبت، إنه وجّه دعوات لحضور مراسم أداء اليمين غداً الاثنين.

وقال فريدون خوازون، المتحدث باسم عبد الله: "أرسلنا الدعوة إلى جميع المنظمات الوطنية والدولية، وجرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة"، في إشارة إلى الدعوات لحضور حفل التنصيب المقرر إجراؤه في كابول صباح الاثنين في ذات الوقت المحدد لحفل تنصيب غني.

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ويعرض المأزق السياسي والتهديد بتشكيل حكومة موازية عملية السلام الوليدة في البلاد للخطر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة دفع الحكومة الأفغانية نحو إجراء محادثات مع طالبان.

وأعلنت لجنة الانتخابات في فبراير/شباط فوز غني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن عبد الله أعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.

وقال دبلوماسي أُبلغت سفارة بلاده في كابول بأنها ستتلقى دعوة لحضور حفل تنصيب عبد الله "هذا نذير شؤم لعملية السلام".

وأضاف أن الدبلوماسيين من مختلف البلدان يتواصلون حالياً مع بعضهم بعضا، عبر الهاتف والرسائل، لمعرفة خطط بلادهم للتعامل مع هذا الموقف.

وقال الدبلوماسي إن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، يجري محادثات مع الجانبين لمحاولة التوسط لحل قبل يوم الاثنين.