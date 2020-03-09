فيروس كورونا يطال وزير الثقافة الفرنسي

قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية، الاثنين، إن وزير الثقافة فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا، مضيفا أن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عاما "في حالة مستقرة".

وأضاف المصدر أن ريستر، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتشف أنه خالط أشخاصا مصابين أثناء وجوده هناك الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية أثبتت إصابته بالفيروس.

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وذكر المصدر أن ريستر لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عدة أيام.

إلى ذلك تسبب فيروس كورونا المستجد بأربع وفيات جديدة في فرنسا الاثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الاثنين.

وأوضح سالومون أن 15 من المتوفين رجال و10 نساء، لافتا إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.