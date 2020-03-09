سلطان عُمان يعين نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع

أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوما بتعيين شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وجاء المرسوم ضمن عدد من المراسيم الملكية شملت إجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، والتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة السلطنة وحكومة الهند، وغيرها، نقلا عن وكالة الأنباء العمانية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني، أصدر سلطان عمان الجديد تعميما بإلغاء جميع الألقاب التي تطلق عليه، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد مسمى "سلطان عمان" فقط فى جميع الخطابات الرسمية.

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وتولى السلطان هيثم بن طارق حكم سلطنة عمان، خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية يوم 11 يناير/كانون الثاني.

وجاءت تسمية هيثم بن طارق سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة الملكية لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وولد السلطان هيثم بن طارق سنة 1954، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بالسلطنة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.