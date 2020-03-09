كورونا.. الصحة العالمية تحث الدول على وقف المدارس

حثت منظمة الصحة العالمية الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد على وقف المدارس وتعليق الفعاليات. وقالت المنظمة إن "الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار".

وأشارت المنظمة إلى أن "الإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول عدة لمواجهة كورونا فعالة". وشددت على مواصلة "دعم للدول التي تعاني من انتشار كورونا".

وحذرت المنظمة من أن بعض الدول لا تكشف عن حقيقة إصابات كورونا بها.

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة، بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الساعة 10:45 (بتوقيت غرينتش) الاثنين.

وسجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجد الاثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير. ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3119.

وأعلنت السلطات الصحية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوبي، بؤرة الفيروس، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ 80 ألفاً و700.

إلى ذلك، قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند بالصين والتابعة لشركة وولت ديزني، الاثنين، إنها ستستأنف عددا محدودا من الأنشطة في منتجعها في إطار أول خطوة من استئناف نشاطها بشكل تدريجي على الرغم من أن مدينة الملاهي الرئيسية ستظل مغلقة. وأغلقت شنغهاي ديزني لاند منذ 25 يناير/كانون الثاني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وفي كوريا الجنوبية الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، أن البلاد سجلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.

ويضاف العدد الأحدث للمصابين إلى 69 حالة تم تسجيلها في وقت سابق اليوم، لكن المعدل يظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11 يوما.

وفي اليابان، أعلن حاكم مقاطعة كاناجاوا، الاثنين، أن شخصا لقي حتفه، الأحد، في المنطقة المتاخمة لطوكيو بسبب فيروس كورونا. وإذا تأكد ذلك، فسيرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في اليابان إلى 15 من بينهم سبعة كانوا على متن سفينة رحلات سياحية خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، تم تسجيل 210 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا. ويرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1112 من 902 حتى أمس الأحد. وظهر أكبر عدد من الحالات في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، إذ يبلغ حتى الآن 484 مصابا.

وفي فرنسا، حظرت السلطات التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد، الأحد.

وبعد الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص يوم الأحد ارتفع عدد حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا إلى 19 حالة. وقال مسؤولو الصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1126.

يأتي ذلك فيما قال وزير الصحة النيجيري، الالاثنين، إن بلاده أكدت ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا. وكانت الحالة الأولى لرجل إيطالي سافر إلى ولاية أوجون في جنوب غرب نيجيريا.