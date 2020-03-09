تراجع كورونا بالصين وكوريا الجنوبية.. وحظر تجمعات بأوروبا

سجّلت الصين 22 وفاة جديدة بكورونا المستجد الاثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير. ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3119.

وأعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ 80 ألفاً و700. والجمعة ألمح مسؤول صيني كبير إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوباي قريباً. وقال في مؤتمر صحافي "اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً".

إلى ذلك، قالت مدينة شنغهاي ديزني لاند بالصين والتابعة لشركة وولت ديزني اليوم الاثنين إنها ستستأنف عددا محدودا من الأنشطة في منتجعها في إطار أول خطوة من استئناف نشاطها بشكل تدريجي على الرغم من أن مدينة الملاهي الرئيسية ستظل مغلقة. وأغلقت شنغهاي ديزني لاند منذ 25 يناير/كانون الثاني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وفي كوريا الجنوبية الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، أعلنت السلطات الاثنين عن أدنى رقم يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين.

وسجّلت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة 248 حالة جديدة مؤكّدة الأحد -- وهذا أدنى رقم يومي منذ أواخر شباط/فبراير -- ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7382.

وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة. وقالت المراكز الكوريّة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد يبلغ 51.

وفي فرنسا، حظرت السلطات التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد يوم الأحد.

وبعد الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص يوم الأحد ارتفع عدد حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا إلى 19 حالة. وقال مسؤولو الصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1126.