أنقرة: واشنطن عرضت علينا معلومات استخباراتية عن إدلب

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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب السورية. وحذر النظام السوري من خرق وقف إطلاق النار في إدلب "فسترد القوات التركية". وأوضح أن روسيا ستحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق إم4 في إدلب بسوريا في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمال الطريق.



وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة بحلول 26 آذار/مارس وذلك غداة محادثات أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان في بروكسل.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية "إذا توصلنا إلى اتفاق بحلول 26 آذار/مارس فسيطرح على الطاولة خلال قمة القادة الأوروبيين" التي ستعقد في ذلك الموعد.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، قال إن حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية. وأكد في تصريح اليوم الثلاثاء، أن عهد المماطلة انتهى، مضيفا أنه سيتم رسم خارطة طريق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين.

وأضاف أوغلو أن "الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا بعدما فتحنا الأبواب أمام اللاجئين". وأضاف أن "الظروف الحالية واحتياجات اللاجئين تختلف عما كانت عليه في عام 2016 ، وسنبحث مع الاتحاد لأوروبي ما يمكن أن نقوم به في إطار الظروف الجديدة"​​​.