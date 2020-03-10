إسبانيا.. أكثر من ألف إصابة بكورونا ومدريد تغلق المدارس

أحصت إسبانيا 28 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ وإصابة 1204 أشخاص وفق حصيلة أدلت بها وزارة الصحة مساء الإثنين لافتة إلى إغلاق المدارس والجامعات في مدريد.

وفي حصيلة سابقة الأحد، بلغ عدد المتوفين 16 والمصابين 589.

موضوع يهمك وسّعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ الأحد على تنقّلات المواطنين وتجمّعاتهم في شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء... منع التجمعات وتقييد التنقلات بإيطاليا لمكافحة كورونا العرب و العالم

وقالت السلطات إن مدريد ومدينتين في إقليم الباسك (شمال) أحداهما فيتوريا عاصمة الإقليم هي إبرز بؤر الوباء.

وقال وزير الصحة سلفادور ايلا الاثنين إن الأرقام "تظهر أن المرض ينتشر بسرعة"، موضحا أن هذا الأمر بدأ خصوصا مساء الأحد.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المدارس ودور الحضانة والجامعات في منطقة مدريد وفي فيتوريا ولاباستيدا بإقليم الباسك.

كذلك، ستجري مباراة كرة القدم بين ناديي إشبيلية وروما الخميس في إطار بطولة "يوروبا ليغ" من دون جمهور.