الأردن يعلن مواجهة كورونا ويغلق المعابر البحرية مع مصر

في إطار مواجهة فيروس كورونا المنتشر عالمياً، قرر مجلس الوزراء الأردني إغلاق المعابر البحرية مع مصر ووقف السفر من وإلى لبنان، وكذلك من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات.

وتقرر إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

وقرر مجلس الوزراء عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من يوم الاثنين القادم 16 مارس/آذار، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول.

وأوقفت الحكومة الأردنية المعابر البحرية مع مصر، مع تخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

وقررت عمان وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط.

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وسمح مجلس الوزراء الأردني للأردنيين القادمين من كافة الدول المذكورة بالدخول شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، بما في ذلك الحجر المنزلي الذاتي لمدّة 14 يوماً.

واستثنى المجلس البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب والمستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات، شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازية التي تتّبعها وزارة الصحّة.

كما قررت الحكومة الأردنية وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن إلا ما يسمح به مجلس الوزراء خصوصاً الطبيّة منها.

وأوضح وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء الثلاثاء، أن الأردن لم يسجل إلا حالة واحدة لمواطن أردني عاد من إيطاليا وتم الإعلان عن إصابته في بداية الشهر الحالي، وتبين من الفحوص استقرار وضعه الصحي وتماثله للشفاء معلنا عن خروجه بعد عدة أيام.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إلى استمرارية المتابعة مع وزارة الصحة والجهات المعنية حول حالة المشتبه بهم في الحجر الصحي مؤكدا خلوهم جميعا من الفيروس.

كما كشف وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون الإعلام عن اجتماعات مستمرة مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات من أجل تجهيز إمكانية التعلم عن بعد في حال حدوث طارئ، مؤكدين أن الفكرة غير مرجحة حاليا ولكن يتم دراستها، في حال تفشى الفيروس.

فنادق عمان خالية من السياح

هذا ولم تسلم السياحة من فيروس كورونا بعد وقف حركة الطيران مع العديد من الدول الأوروبية والعربية، الأمر الذي أثّر سلبا على شركات السياحة والفنادق.

وفي حديث "العربية.نت"مع سامر فريحات، مدير فندق في العاصمة عمان، أشار إلى إلغاء رحلات قادمة من أوروبا لآلاف السياح حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ما يشير الى خسائر اقتصادية سببها فيروس كورونا.

وقال إن الفنادق في الأردن تتبع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة للوقاية من الفيروس بالتعقيم المستمر ومتابعة النشرات اليومية.

يذكر أن الأردن بدأ منذ الكشف عن تفشي فيروس كورونا بوضع الماسحات الحرارية بكافة المعابر البرية والمطارات ومنع حركة السفر مع عدة دول، بدأت بإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران، و الثلاثاء، امتدت لتشمل عدة دول أوروبية وعربية.