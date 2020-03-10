الأردن يعلن مواجهة كورونا ويغلق المعابر البحرية مع مصر

في إطار مواجهة فيروس كورونا المنتشر عالمياً، قرر مجلس الوزراء الأردني إغلاق المعابر البحرية مع مصر ووقف السفر من وإلى لبنان، وكذلك من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات.

وتقرر إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.

وقرر مجلس الوزراء عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من يوم الاثنين القادم 16 مارس/آذار، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول.

وأوقفت الحكومة الأردنية المعابر البحرية مع مصر، مع تخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

وقررت عمان وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط.

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وسمح مجلس الوزراء الأردني للأردنيين القادمين من كافة الدول المذكورة بالدخول شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، بما في ذلك الحجر المنزلي الذاتي لمدّة 14 يوماً.

واستثنى المجلس البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب والمستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات، شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازية التي تتّبعها وزارة الصحّة.

كما قررت الحكومة الأردنية وقف المؤتمرات الدوليّة والمحليّة في الأردن إلا ما يسمح به مجلس الوزراء خصوصاً الطبيّة منها.