كورونا.. مزيد من الضحايا بالعالم ودول جديدة تنضم للائحة

يواصل فيروس كورونا حصد مزيد من الضحايا في العالم، في وقت سجل ظهور حالات أولى مصابة به في كل من بنما ومنغوليا.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة العامة اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين انخفاضا من 40 حالة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80754 حالة حتى الآن. ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين إلى 3136 حتى أمس الاثنين بزيادة 17 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 17 حالة وفاة جديدة جميعها في ووهان عاصمة الإقليم.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7513.

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وجاءت البيانات بعد يوم من إعلان سيول تراجع معدل الزيادة في حالات الإصابة الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

وفي بنما، أعلن وزير الصحة أن الفحوص التي أجريت لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أثبتت إصابتها بفيروس كورنا لتصبح الحالة الأولى من نوعها في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.

وفي اليابان، قالت وكالة كيودو للأنباء إن مقاطعة هيوغو سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء. وأضافت الوكالة أن الحالتين الجديدتين لممرضة في الأربعينات من العمر. وكان قد تأكد إصابة زميلة لها بالفيروس يوم الاثنين. أما الحالة الأخرى لمريض في الستينات من العمر ويخضع للعلاج في نفس المستشفى.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت أمس أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 1190 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء أن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ليصبح الحالة الأولى في البلاد.

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وقالت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان إن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر موسكو. وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم المريض و 142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه.