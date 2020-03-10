لبنان يسجل أول وفاة بكورونا

سجّل لبنان، الثلاثاء، وفاة أول مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول في وزارة الصحة.

وقال المسؤول، متحفظاً عن ذكر اسمه، إن "المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاماً، وكان قد وصل قادماً من مصر"، لافتاً إلى أن حالته "كانت حرجة منذ وصوله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت، حيث يتم عزل المصابين، وفق فرانس برس.

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وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت، الاثنين، ارتفاع عدد المصابين إلى 41، أربعة منهم في حالة حرجة، بينهم الشخص الذي توفي اليوم الثلاثاء.

يذكر أن وزير الصحة، حمد حسن، كان أوضح الجمعة أن لبنان انتقل من مرحلة احتواء المرض إلى مرحلة انتشاره، تزامناً مع إعلان لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا التي شكلتها الحكومة سلسلة تدابير احترازية بينها تمديد إقفال المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية الأسبوع.

وتعمد وزارة الصحة إلى تجهيز مستشفيات في المناطق تحسباً لانتشار الفيروس.

إغلاق مراكز الترفيه والأندية الرياضية

كما دعت وزارة السياحة إلى إغلاق مراكز الترفيه والأندية الرياضية ومنع إقامة البرامج الفنية والحفلات في المطاعم والمقاهي.

إلى ذلك أعلنت السلطات قبل نحو أسبوعين وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً لفيروس كوفيد-19، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

ودعت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، إلى تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية آذار/مارس الحالي، كإجراء احترازي.

وأعلنت بلدية بيروت، الثلاثاء، إقفال الحدائق العامة في العاصمة بشكل مؤقت.

أكثر من 100 دولة

يشار إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن كورونا تجاوزت حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة إلى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشراً في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.