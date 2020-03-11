أردوغان يتحدث عن ليونة بموقف أميركا.. والبنتاغون ينفي

على الرغم من أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن أميركا أبدت ليونة في ما يتعلق بملف منظومة الدفاع الروسية إس-400، أوضح البنتاغون ألا تراجع عن الموقف الأميركي السابق.

ففي حين قال أردوغان إن الولايات المتحدة عرضت أن تبيع لتركيا منظومة الدفاع الأميركية باتريوت على أن تتعهد أنقرة بعدم تشغيل منظومة الدفاع الروسية إس-400، واصفا ذلك بأنه تخفيف بشكل كبير لموقف واشنطن فيما يتعلق بهذا الأمر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير مارك إسبر لم يغير موقفه من تلك القضية، موضحة أن "تركيا لن تتسلم بطارية باتريوت إلا إذا أعادت منظومة إس-400".

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وأتت تصريحات الرئيس التركي للصحفيين على الطائرة التي أقلته في رحلة العودة من بروكسل أمس، إذ قال "قدمنا عرضا بشأن باتريوت إلى الولايات المتحدة، وقلنا لهم نستطيع شراء صواريخ باتريوت منكم".

وأضاف "هم أيضا خففوا موقفهم بشكل كبير بشأن قضية إس-400. إنهم يقولون نريد منكم وعدا بأنكم لن تجعلوا منظومة إس-400 تعمل".

إلى ذلك، قال مسؤولان تركيان لرويترز إن أنقرة تعكف حاليا على تقييم ما وصفوه بالعرض الأميركي، موضحين في الوقت عينه أنها لم تغير خططها فيما يتعلق بمنظومة إس-400 التي قالت إنها ستفعلها الشهر المقبل.

في حين كشف مسؤول تركي آخر لرويترز أن عرض واشنطن الأحدث تضمن عودة تركيا إلى برنامج المقاتلات الشبح إف-35 الذي كانت تركيا جزءا منه سواء فيما يتعلق بتصنيع قطع غيار الطائرات وبشراء الطائرات نفسها.

لا تغيير في موقف أميركا

في المقابل، أعلن مسؤول في البنتاغون أنه ينبغي على أنقرة إعادة منظومات "إس-400" الجوية الروسية إلى موسكو، في حال كانت تسعى للحصول على "باتريوت"

وفي موجز صحفي، أمس الثلاثاء، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان راث هوفمان: "لقد كان موقف رئيس البنتاغون واضحا تماما منذ اليوم الأول من عمله في منصبه هذا، مفاده أن تركيا لن تحصل على باتريوت ما لم تعد إس-400".

وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة أن تركيا لا يمكنها الجمع بين نظام الدفاع ونظام باتريوت. ومع ذلك طلبت أنقرة من واشنطن نشر الصواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا لحمايتها بعد تصاعد القتال في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا هذا العام.

يذكر أن هناك خلافات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب شراء أنقرة منظومة إس-400 العام الماضي، والتي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع النظم الدفاعية للحلف وستلحق الضرر بمقاتلات الشبح الأميركية التي كانت تركيا تساعد في تصنيعها كما كان مقررا أن تحصل على عدد منها.

وكانت تركيا أعلنت سابقاً أنها تعتزم تفعيل المنظومة إس-400 التي تسلمتها من روسيا في أبريل المقبل. في حين حذرت الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة سيتبعها فرض عقوبات أميركية.

