الشرطة البريطانية تجري عملية أمنية كبيرة في لندن

أفاد مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على تويتر بأن الشرطة أجرت، الأربعاء، عملية كبيرة في منطقة إليفانت آند كاسل بالعاصمة لندن تحرّت خلالها من محتويات سيارة بعد إنذار تبيّن لاحقا أنه كاذب.

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وأضافت المعلومات أن الشرطة نفذت العملية الأمنية في لندن بعد الاشتباه في السيارة المركونة وسط الشارع.

بدورها، أكدت الشرطة البريطانية أن واقعة شهدها مفترق طرق رئيسي بوسط لندن الأربعاء، انتهت بعد أن تحرت أمر سيارة مريبة مما أثار إنذارا أمنيا.

وكشفت الشرطة أن حركة المرور كانت قد توقفت في منطقة إليفانت آند كاسل إلى أن تتحرى الشرطة محتويات السيارة، وقالت سلطة النقل في لندن على تويتر إنها أوقفت خدمات قطارات الأنفاق بين محطتي إليفانت آند كاسل ولامبيث نورث على خط بيكرلو بسبب إنذار أمني.

إلى ذلك قالت متحدثة باسم الشرطة "انتهت الواقعة".