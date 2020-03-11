بالأرقام.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

مازال فيروس كورونا المستجد يحصد مزيداً من الإصابات حول العالم.

ففي حصيلة جديدة، وصل عدد الإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء أول مرة، اليوم الأربعاء، إلى 80778 حالة، وذلك بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.

موضوع يهمك أعلنت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها في تويتر، عن رصد 238 مصابا بفيروس كورونا خالطوا 3 حالات سابقة.ومنذ أيام أعلنت... قطر تعلن رصد 238 مصابا بفيروس كورونا الخليج العربي

وفي إيطاليا، قالت سلطات الحماية المدنية في البلاد، إن عدد الإصابات تجاوز الـ10 آلاف، وهي ثاني أكثر بلد مصاب بعد الصين، كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 631.

أما إيران، فقد أكدت السلطات الأربعاء 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة". وأضاف "مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا".

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كما كشفت المراكز في كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بتسجيل 35 حالة فقط في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية، التي تشهد أسوأ تفش للفيروس خارج البر الرئيسي الصيني، إلى 7755 حالة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 60 بعد وفاة أحد المرضى.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 900 حالة، الثلاثاء، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، وقد انتقد خبراء الصحة العامة السلطات بسبب التقليل من أهمية الوباء والتأخر في بدء الاختبارات، كما توفي ما لا يقل عن 28 شخصا، وأصيب حوالي 960 آخرين وفقا لجهاز تتبع فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز، وهو ارتفاع بمئات الحالات عن اليوم السابق.

وارتفعت حالات الإصابة الأربعاء بفيروس كورونا إلى 1296 شخصا في ألمانيا التي لم تعلن عن أية وفاة بالفيروس حتى الآن.

ببريطانيا أيضا، وبعد إصابة وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة بفيروس كورونا، ارتفع عدد المصابين من 319 إلى 373.

كذلك تركيا، فقد كشفت الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصاب رجل عاد مؤخرا من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية "جيدة".

وفي هولندا، تجاوز عدد الإصابات بكورونا حاجز الـ 500 إصابة.

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وفي إسرائيل 77 حالة.

كذلك قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا، الأربعاء، إن امرأة تبلغ من العمر 53 عاما توفيت بفيروس كورونا، لتسجل البلاد بذلك أول حالة وفاة بالفيروس، مقابل 26 إصابة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة في بنما تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في بلجيكا عن أول 3 حالات وفاة في البلاد على صلة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت ألبانيا وبلغاريا أيضا عن أول حالتي وفاة بهما.

كورونا في الدول العربية

كشفت الصحة السعودية أن لديها 21 حالة مؤكدة بفيروس كورونا رصدت عند المنافذ الحدودية.

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فيما أعلنت وكالة الأنباء القطرية على تويتر تسجيل 238 إصابة جديدة بكورونا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 77 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 198.

كما رصدت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 5 حالات مصابة بفيروس كورونا بعد كشفها عن 15 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الحالات المصابة 74 حالة، تعافى منها 12 حالة.

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أيضا أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 60 حالة، وارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية إلى 27 حالة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 60 مصابا بعد إثبات الفحوص المخبرية أن أعدادا إضافية أصيبت بالفيروس في الساعات الماضية، وسط إعلان عن شفاء حالة.

كذلك زاد العدد في تونس إلى 7 إصابات بعد تسجيل حالة جديدة.

وارتفع عدد الإصابات في كردستان العراق ليصل 17 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن 71 شخصا أصيبوا بالفيروس، فيما توفي 7 منهم خلال الأيام الماضية، وشفي ما يقارب 10 مصابين.

ووصل عدد المصابين على مستوى العالم بفيروس كورونا 118332 شخصا، وعدد الوفيات 4292.