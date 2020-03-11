تركيا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل عاد مؤخّراً من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية "جيّدة".

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجا في خطاب عبر التلفزيون إنّه "مساء أمس (الثلاثاء) جاءت نتيجة اختبار مريض يُشتبه في أنّه يحمل فيروس كورونا إيجابية".

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وأضاف أنّ المريض أصيب على الأرجح بمرض كوفيد-19 خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضاً في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

وتابع "هذه أول حالة مؤكّدة في بلدنا (...) المريض رجل صحّته العامّة جيّدة"، مشدّداً على أنّ أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.

وتركيا التي يزيد عدد سكانها عن 80 مليون نسمة تعتبر بلدا سياحيا وقد استقبلت في 2019 حوالي 50 مليون زائر.