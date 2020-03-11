طالبان ترفض عرض كابول.. "إفراج غير مشروط عن السجناء"

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على توقيع "اتفاق الدوحة" بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة، قال ناطق باسم الحركة إن أمر الإفراج المشروط عن سجناء الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، يتعارض مع الاتفاق الذي وقع في قطر نهاية الشهر الماضي.

أتى ذلك بعدما أعلنت كابول أنها ستفرج عن 1500 سجين خلال 15 يوماً، ومن ثم ستفرج عن البقية، في حال أحرزت المحادثات بينها وطالبان تقدماً.

طالبان: لم نوافق على إفراج مشروط

وفي التفاصيل، اعتبر الناطق باسم طالبان في قطر سهيل شاهين، خلال مكالمة هاتفية مع وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن "الاتفاق تضمن الإفراج عن أول خمسة آلاف سجين، وبعد ذلك يبدأ الحوار الأفغاني". وأَضاف: "لم نوافق على أي إفراج مشروط عن السجناء. إذا زعم أحد ذلك، فإنه سيكون ضد اتفاق السلام الذي وقعناه في 29 فبراير".

إقرار مكتوب بعدم العودة إلى القتال

في غضون ذلك، أظهرت نسخة مرسوم أفغاني اطلعت عليها "رويترز"، أن الرئيس أشرف غني سيُفرج عن 1500 سجين من طالبان في الأيام المقبلة، لتمهيد الطريق أمام محادثات مباشرة مع الحركة، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً في أفغانستان.

وذكر المرسوم الذي سيصدر في وقت لاحق، أنه يتعين على كل سجناء طالبان المفرج عنهم تقديم "إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال".

كما ذكرت الوثيقة أن الإفراج عن 1500 سجين من طالبان سيجري خلال 15 يوماً، على أن يخرج مئة يومياً من السجون الأفغانية، لافتة إلى أن المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية، ستكون بالتوازي مع الإفراج عن السجناء.

وأعلنت الحكومة أنها ستفرج عن 500 آخرين من سجناء طالبان كل أسبوعين، حتى يصل إجمالي المفرج عنهم إلى 5000، وذلك إذا أحرزت المحادثات تقدماً.

إلى ذلك، أشار المرسوم إلى أنه يتعين على طالبان الوفاء بالتزامها بخفض العنف خلال هذه الفترة وما بعدها، لافتاً إلى أن الإفراج عن السجناء يعد جزءاً من بادرة لبناء الثقة بهدف تمهيد الطريق أمام بدء محادثات مباشرة بين الحكومة والحركة.

دعوة لإنهاء الخلاف فوراً

من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد على موقع "تويتر": "أدعو الجانبين إلى الجلوس فوراً لإجراء محادثات حول هذه القضية للانتهاء من التفاصيل".

وأضاف: "وافقت الحكومة الأفغانية على فعل هذا. وعند تنفيذه سيكون خطوة كبيرة في عملية السلام".