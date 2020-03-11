برصاص في الرأس.. مقتل طفل فلسطيني وجرح 17 في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن صبياً فلسطينياً (15 عاماً) قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية، الأربعاء.

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة في بيان بأن "الطفل محمد عبد الكريم حمايل توفي متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال بالرأس في نابلس"، في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق في الحادثة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

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مواجهات عند جبل العرمة

كما أشارت الوزارة إلى أن 17 مواطناً أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، لاقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن مئات المواطنين توافدوا الليلة الماضية إلى قمة جبل العرمة التابع لأراضي بلدة بيتا، واعتصموا هناك في ظل دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 500 فلسطيني كانوا يشعلون الإطارات ويرشقون جنوده بالحجارة خلال ما وصفه بأنه شغب عنيف. وأضاف أنه سيتم النظر في الواقعة.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، شهد جبل العرمة الأثري جنوب مدينة نابلس مواجهات من وقت لآخر بين الشبان والقوات الإسرائيلية. وعمل الشبان الفلسطينيون قبل عدة أيام على وضع علم فلسطيني ضخم على سارية وسط الجبل وحراسته ليلا ونهارا.

وأظهرت لقطات فيديو محاولات قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافة الوصول إلى قمة الجبل وسط صوت إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 112 إصابة خلال المواجهات المندلعة على جبل العرمة. وأضاف في بيان أن الإصابات موزعة على النحو التالي "90 بالغاز، 18 إصابة بالمطاط نُقل 7 منها للمستشفى، وإصابة بالرصاص الحي بالرأس، و3 إصابات سقوط وجروح".

ولا يعترف الفلسطينيون ومعظم دول العالم بشرعية المستوطنات التي تبنيها إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهو موقف ترفضه إسرائيل.