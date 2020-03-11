ميركل: توقعات بإصابة نحو 70% من الألمان بكورونا

قالت المستشارة الأمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن الخبراء يتوقعون إصابة من 60 إلى 70 % من سكان ألمانيا بفيروس كورونا، مؤكدة أن على الجميع الإقرار بأن كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا.

إلى ذلك، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها في أن تساعد القرارات الصعبة التي اتخذتها إيطاليا بإبطاء انتشار الفيروس.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.وأوضح عبد... 72 مصاباً بكورونا في الكويت.. و189 في البحرين الخليج العربي

وأكدت ميركل اتفاق في اجتماع عبر الفيديو مع المفوضية الأوروبية على أن يكون هناك تنسيق أوروبي للتعاطي مع كورونا.

ولفتت إلى أن "الحظر الذي وضعناه على توريد المواد الطبية لا يعني منع توريدها بالكامل ولكن علينا أن نؤمن حاجاتنا أولا"، كاشفة عن تخصيص ١٤٠ مليون يورو للمساعدة في برامج تطوير لقاح يعالج كورونا.

ووجهت المستشارة الألمانية بإلغاء أي تجمعات تزيد عن ألف شخص، مشيرة إلى أن الهدف كسب الوقت ونبطئ انتشار الفيروس.

كانت ألمانيا منع تصدير معدات الوقاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

من جهته، قال معهد روبرت كوخ الألماني، إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.