إسبانيا تتجه لإعلان الطوارئ والاستعانة بالجيش لاحتواء كورونا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الجمعة، إن اجتماعا استثنائيا للحكومة غدا السبت سيعلن رسميا حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا.

وستتيح حالة الطوارئ للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا للفيروس سريع الانتشار.

وإسبانيا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الإصابات في أوروبا بعد إيطاليا بعد الإبلاغ عن إصابة 4209 حالات، في وقت تضاعف عدد الوفيات ليصل إلى 120، بحسب وزارة الصحة.

وقال سانتشيث إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف الأسبوع المقبل.

وأفادت أنه اعتبارا من الساعة 12:00 غرينتش، سجّلت 4209 إصابة في إسبانيا، مقارنة بـ3004 مساء الخميس عندما كان عدد الوفيات 84.

إسبانيا حذت حذو إيطاليا وأغلقت 4 مدن في كاتالونيا (إغوالادا، أودينا، سانتا مارغاريدا دي مونتبوي وفيلانوفا ديل كامي)، وفرضت قيودا على 60 ألف نسمة يقيمون في تلك المدن.

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وفي مدريد التي سجلت نحو 2000 إصابة، أعلنت الحكومة أنها ستجمع وحدات الرعاية المركزة في موقع واحد، وأنها تبحث عروضا قدمتها سلاسل فنادق لتحويل بعض غرفها إلى أقسام لتلقي العلاج.

ومنذ بداية الأسبوع، تضاعفت الإصابات بالفيروس في إسبانيا، ما دفع الحكومة إلى اتّخاذ تدابير صارمة لتجنّب سيناريو مماثل لما حصل في إيطاليا التي تُعتبَر البلد الأكثر تضررا من جرّاء الفيروس بعد الصين.

وحظرت وزارة النقل الإسبانية توقف السفن السياحية ووصول البواخر الإيطالية إلى الموانئ الإسبانية كافة، كما علقت الخطوط البحرية والجوية مع المغرب.

وكانت مدريد علقت أيضا في وقت سابق جميع الرحلات الجوية من إيطاليا.