كورونا ينحسر بالصين وكوريا الجنوبية.. ودول تنضم للقائمة

سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ثلاثة أسابيع، في وقت أصبحت غانا والغابون تاسع وعاشر دول إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

سجّلت الصين الجمعة ثماني إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات في منتصف كانون الثاني/يناير، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80813 حتى الآن

ومن بين حالات الإصابات الجديدة هذه، تمّ تسجيل خمس حالات في مدينة ووهان (وسط)، حيث كان الفيروس ظهر في أواخر العام 2019.

أمّا الحالات الثلاث الأخرى، فسُجّلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تُحَدّد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

كما أعلنت وزارة الصحّة الجمعة عن سبع وفيات أخرى في البلاد جرّاء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.

وفي كوريا الجنوبيّة، أعلنت السلطات اليوم الجمعة تسجيلها أقلّ عددٍ من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ في ثلاثة أسابيع. وقالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنّ عدد المرضى الذين تعافوا تجاوزَ الخميس وللمرّة الأولى عدد الإصابات الجديدة.

وفي المجموع، تمّ الخميس تسجيل 110 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة. وفي اليوم نفسه، ارتفع إلى 177 عدد المرضى الذين تعافوا بالكامل وغادروا المستشفيات، وفق المصدر إيّاه.

غير أنّ رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون قال إنّ الحكومة "ينبغي ألا تشعر بالراحة"، مشددا على أنّ "المعركة ضد فيروس كورونا أصبحت الآن معركة عالمية".

وأكدت غانا والغابون يوم الخميس أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا، لتصبحا تاسع وعاشر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى التي تسجل إصابات.

وقالت حكومة الغابون في بيان إن الإصابة المسجلة لديها هي لمواطن يبلغ من العمر 27 عاما عاد من فرنسا في الثامن من مارس آذار. كما ذكرت وزارة الصحة في غانا أنها سجلت حالتي إصابة لشخصين عادا في الآونة الأخيرة من النرويج وتركيا.

وسُجّل عدد من الإصابات بالفيروس في غرب إفريقيا، ولا سيّما في نيجيريا والسنغال وتوغو وبوركينا فاسو.

وفي بلجيكا، أمرت الحكومة بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

وقالت صوفي ويلميس رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة

بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل نيسان رغم أن من المنتظر إغلاق المدارس خمسة أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.



وأضافت ويلميس للصحفيين أن الصيدليات والمتاجر ستظل مفتوحة بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية. وقالت "نريد أن نتجنب الوضع الإيطالي وتفادي إغلاق المناطق".

وحذرت حكومة استراليا الجمعة مواطنيها من أن فيروس كورونا المستجد بات من الانتشار بحيث يتعين عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج في وقت تسرع الحكومة اجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في استراليا 184 حالة مؤكدة وعدد الوفيات 3.



