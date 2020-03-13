بعد عودتها من لندن.. إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بكورونا

فيما بدأ كورونا بالتفشي في كندا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في وقت متأخر الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

وقال مكتب ترودو في بيان إن "صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم. الاختبار جاء إيجابياً".

وأضاف أن صوفي "ستبقى في عزلة حاليا. هي تشعر بأنها بحالة جيدة، وتتخذ كل الخطوات الموصى بها، وتبقى أعراضها خفيفة".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء بصحة جيدة" ولا تظهر عليه أعراض.

وأردف: "في إجراء وقائي، وبعد نصيحة من الأطباء، سيبقى ترودو في عزلة لمدة 14 يوما".

وتابع البيان "سيواصل رئيس الوزراء تأدية واجباته بالكامل، وسيخاطب الكنديين غدا".

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يشار إلى أن ترودو كان قد قرر في وقت سابق الخميس أن يعمل من منزله، في إجراء وقائي، بينما تخضع زوجته لفحص كورونا، وفق ما أعلن مكتبه الخميس.

وقال بيان رسمي إن صوفي غريغوار ترودو التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن "تخضع لفحص كوفيد-19"، "رغم أن رئيس الوزراء نفسه لا يُظهر أي عوارض، فقد اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي... في إجراء وقائي، إلى حين صدور نتائج صوفي".

كما يعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية "مع قادة دوليين" لكنه ألغى اجتماعات مقررة الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.

وبحسب البيان، سيجري ترودو ونائبته كريستيا فريلاند اتصالات هاتفية مع حكام المناطق "لمناقشة تدابير جماعية للحد من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".

أكثر من 150 إصابة

يذكر أن كندا سجلت الخميس أكثر من 150 إصابة بالفيروس على أراضيها غالبيتهم في أونتاريو (وسط) وكولومبيا البريطانية (غرب)، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.

ومع تسجيل 13 حالة على أراضيها، أعلنت حكومة كيبيك من جانبها سلسلة تدابير حاسمة لمنع تفشي الفيروس في هذه المقاطعة، داعية خصوصاً المسافرين العائدين من الخارج لوضع أنفسهم في العزل لأسبوعين.

إلى ذلك منعت الحكومة المحلية أيضاً التجمعات لأكثر من 250 شخصاً، ودعت المواطنين إلى العمل من المنزل متى كان ذلك ممكناً.

تحت السيطرة في كيبيك

وطلب رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا لوغو، في مؤتمر صحافي "من جميع الأشخاص العائدين من الخارج ولديهم عوارض مشابهة لعوارض الزكام، وضع أنفسهم في حجر طوعي لمدة 14 يوماً".

وهذا الإجراء إلزامي للموظفين في كيبيك العائدين من الخارج لا سيما للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف لوغو: "حتى الآن، جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة في كيبيك"، لكن "نحن في أزمة ستدوم أشهراً"، مؤكداً أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين".

وأشار إلى أنه سيعلن تدابير دعم للقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة.

تجنب التجمعات الكبيرة

ومساءً، لم تستبعد رئيسة بلدية مونتريال، فاليري بلانت، احتمال وضع الجزيرة وسكّانها الذين يقدّرون بمليونين قيد حجر صحي.

كما أعلنت مقاطعة أونتاريو التي أحصت 60 إصابة الخميس، استمرار إغلاق مدارسها حتى 5 نيسان/إبريل.

من جهتها، دعت وزيرة الصحة، باتي هادجو، الكنديين في كلمة في البرلمان الفدرالي، إلى تجنب التجمعات الكبيرة.

وألغيت كذلك مسابقة "جونو" الموسيقية الكندية على خلفية انتشار الفيروس، والتي كان مقرراً عقدها الأحد في ساسكاتشوان (غرب)، فضلاً عن مسيرة يوم القديس باتريك في مونتريال المقررة في 22 آذار/مارس.

وأعلنت حكومة كيبيك الأربعاء إلغاء البطولة العالمية للرقص على الجليد التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار/مارس في مونتريال، مشيرة إلى "احتمال انتقال الفيروس إلى عدد كبير من الأشخاص" خلال الحدث.