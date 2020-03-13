وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.

وحذرت أستراليا في وقت سابق مواطنيها من أن فيروس كورونا المستجد بات من الانتشار بحيث يتعين عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج في وقت تسرع الحكومة إجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: "ننصح جميع الأستراليين بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، بغض النظر عن الوجهة والعمر والصحة".

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وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأضاف موريسون أن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص. وقبل ذلك أعلنت عن إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

بلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 184 حالة مؤكدة وعدد الوفيات 3.