طوكيو مستمرة بالأولمبياد.. وسط إجراءات وقاية من كورونا

تعهدت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، بتطبيق إجراءات وقائية فعالة للحماية من عدوى كورونا خلال مسيرة الشعلة الأولمبية في بلادها. وأكدت أيضاً، اليوم السبت، استمرار الاستعدادات لتنظيم دورة أولمبية "يتوفر فيها الأمن والسلامة".

وجاءت تصريحات كويكي بعد أن ألغت اليونان، أمس الجمعة، مسيرة الشعلة الأولمبية في أراضيها بعد المرحلة الأولى خوفاً على سلامة الجمهور.

ومن المقرر أن تبدأ مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان في 26 مارس/آذار الجاري في مقاطعة فوكوشيما الشمالية.

ونقل تلفزيون "أساهي" عن كويكي قولها: "نحن نتخذ إجراءات فعالة للوقاية من الفيروس فيما يتصل بمسيرة الشعلة الأولمبية محلياً"، مؤكدة استمرار الاستعدادات لاستضافة دورة ألعاب صيفية يتوفر فيها الأمن والسلامة في 2020.

بدوره، قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان اليوم إن بلاده مستمرة في الاعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها وحسب الخطط.

وقال آبي في مؤتمر صحفي إنه لم يناقش احتمال تأجيل أو إلغاء الدورة الأولمبية خلال محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً.

وأكد آبي استمرار التعاون الوثيق بين بلاده وجميع الأطراف المعنية بتنظيم الأولمبياد بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية في طوكيو في 24 يوليو/تموز المقبل وتستمر حتى التاسع من أغسطس/أب.

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ومنذ بعض الوقت تعمل اليابان على دحض أي تكهنات أو شائعات تتحدث عن إمكانية تأجيل أو إلغاء "أولمبياد 2020" الصيفي بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي كان له تأثير بارز على كل مناحي الحياة تقريباً حول العالم.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان حتى الآن 1436 إصابة.

وبحسب تلفزيون "إن. إتش. كيه"، فإن هذا العدد يشمل 697 حالة رُصِدت على سفينة سياحية و14 حالة لأشخاص عائدين من الصين.

وتسبب الفيروس في وفاة 28 شخصاً في اليابان، من بينهم سبعة من السفينة السياحية.

ووسط تفشي كورونا في العالم، تم تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية من حول العالم.

وقد أعلن منظمو سباقي البحرين وفيتنام ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والمقررين في 22 آذار/مارس والخامس من نيسان/أبريل توالياً، تأجيلهما الى موعد يحدد لاحقاً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، قال منظمو ماراثون لندن السنوي تأجل من 26 ابريل/نيسان إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول. كذلك، قال رئيس بلدية بوسطن الجمعة، إن ماراثون بوسطن الذي كان مقررا في 20 إبريل/نيسان تأجل حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

من جهته، أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإرجاء جميع المباريات الدولية المقررة في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل.

ولم يتخذ فيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائيا بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.

وقد تم تأجيل تصفيات أميركا الجنوبية والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكن الاتحاد الأوروبي "اليويفا" لم يؤجل حتى الآن مباريات ملحق بطولة أوروبا 2020.