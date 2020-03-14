كورونا ينحسر في الصين.. ويطال أكثر من 20 دولة إفريقية

يواصل فيروس كورونا انحساره في الصين، في حين وصل عدد الدول الإفريقية التي انضمت إلى لائحة المتضررين منه إلى عشرين.

في الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن البر الصيني الرئيسي سجل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80824 حتى الآن.

وجميع حالات الوفاة الأخيرة كانت في مركز تفشي المرض إقليم هوبي بوسط الصين، وتم تسجيل عشرة منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 8086 حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه نزولي في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل أمس الجمعة والبالغ 110 حالات.

وأعلنت نيوزيلندا السبت إلغاء التكريم الوطني لضحايا الاعتداء الذي طال مسجدين في كرايستشيرش قبل عام، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وفي فنزويلا، تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد الجمعة، والمصابان هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، وأعلنت السلطات أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد. كما أعلن الرئيس "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلا "سنبدأ حجرا صحيا جماعيا .. حجرا اجتماعيا".

وفي غواتيمالا، وسعت السلطات حظرا على دخول الوافدين من الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا ليشمل الولايات المتحدة وكندا. وأعلنت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى الجمعة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي التشيك، أعلنت الحكومة أنها ستغلق المطاعم ومعظم المتاجر بدءا من اليوم السبت ولمدة عشرة أيام في إطار الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد. وأضافت أنه يُستثنى من ذلك متاجر الأغذية والصيدليات ومحطات الوقود.

وفي الأوروغواي، أعلنت حالة الطوارئ صحّية و"إغلاقا جزئيا للحدود" لفترة غير محددة، بعد تأكيد أول أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضيها. كما تقرر فرض "حجر صحي إلزامي" على الوافدين من تسع دول تُعتبر "مصدر خطر". وتقرر أيضا "حظر إنزال السفن السياحية" و"تعليق جميع العروض العامة".

وأكدت كينيا وإثيوبيا والسودان وغينيا وموريتانيا وإي سواتيني (سوازيلاند سابقا) أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد ليصل بذلك عدد الدول الإفريقية التي ظهر بها المرض إلى 20.

وذكرت موريتانيا أن المصاب هو رجل أوروبي يعيش في موريتانيا وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من مارس/آذار ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين. ولم تحدد جنسيته.

وفي إي سواتيني، وهي دولة صغيرة في جنوب إفريقيا، سجلت أول إصابة بالفيروس، لامرأة تبلغ من العمر 33 عاما عادت من الولايات المتحدة في أواخر فبراير شباط ثم سافرت إلى ليسوتو قبل أن تعود لبلدها وهي رهن العزل الصحي حاليا.





وأعلنت السنغال رصد 11 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلد الواقع في غرب إفريقيا إلى 21.

وتأكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجمعة في بوركينا فاسو ليرتفع بذلك إلى ثلاثة عدد المصابين في هذا البلد الإفريقي حيث تم حظر التجمعات والتظاهرات حتى نهاية نيسان/أبريل بسبب الوباء.