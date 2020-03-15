إسبانيا تفرض حجرا صحيا شبه كامل لكبح كورونا      

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مساء السبت فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في البلاد.

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وإسبانيا التي سجل فيها أكثر من 1500 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء الجمعة، هي البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا التي سبق أن اتخذت تدابير مماثلة.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في إسبانيا 5700 وما لا يقل عن 183 وفاة.

وقال سانشيز في خطاب نقله التلفزيون إن "منع التنقل في الشوارع (...) بات الزاميا اعتبارا من اليوم".

وأوضح أنه في إمكان المواطنين الخروج من منازلهم "للعمل" أو "شراء الخبز" أو التوجه إلى الصيدلية أو الذهاب لتلقي العلاج ولكن "ليس لتناول العشاء عند صديق".

وأضاف أن المتاجر غير الأساسية سيتم إغلاقها في كل أنحاء البلاد، علما بأن هذا التدبير سبق أن اتخذ في مناطق عدة على غرار مدريد، الأكثر تضررا بالوباء مع نحو ثلاثة آلاف إصابة.

وأكد سانشيز "إننا مصممون بشدة على التغلب على الفيروس".